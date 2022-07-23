МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Представители четырех сторон, заключивших "продуктовую сделку", начали работу в совместном координационном комитете по вывозу зерна в Стамбуле, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. В ООН подчеркнули добровольный характер зерновой сделки

"Представители России, Украины и ООН совместно с Турцией приступили к работе в совместном координационном центре", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

В пятницу Россия и Украина подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.