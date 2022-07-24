КАИР, 24 июл — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров проводит в рамках визита в Каир встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом, передает корреспондент РИА Новости. Лавров провел переговоры с главой МИД Египта

Встреча проходит в штаб-квартире ЛАГ. Также ожидается, что Лавров проведет встречу с постпредами стран-членов Лиги.

Египет стал первой точкой большого африканского турне Лаврова, которое продлится до 28 июля. В рамках турне министр посетит также Эфиопию, Уганду и Конго.