Лавров проводит встречу с генсеком Лиги арабских государств
Глава МИД России Сергей Лавров проводит в Каире встречу с генсеком Лиги арабских государств
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КАИР, 24 июл — ПРАЙМ. Глава МИД России Сергей Лавров проводит в рамках визита в Каир встречу с генеральным секретарём Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абульгейтом, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в штаб-квартире ЛАГ. Также ожидается, что Лавров проведет встречу с постпредами стран-членов Лиги.
Египет стал первой точкой большого африканского турне Лаврова, которое продлится до 28 июля. В рамках турне министр посетит также Эфиопию, Уганду и Конго.
https://1prime.ru/world/20220724/837588967.html
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