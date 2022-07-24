МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление минфина США о замедлении американской экономики, вспомнила расхожий миф о Ленине, бытовавший в первые дни после его кончины. В США признали "замедление" экономики необходимым явлением

"Экономика США замедляется, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста. Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен", — написала Захарова в своем Telegram-канале.