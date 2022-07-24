Захарова прокомментировала заявление минфина США о "замедлении" экономики
Мария Захарова провела аналогию между состоянием экономики США и Лениным после 21 января 1924 года
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление минфина США о замедлении американской экономики, вспомнила расхожий миф о Ленине, бытовавший в первые дни после его кончины.
"Экономика США замедляется, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен, но это не рецессия, а необходимое явление после быстрого роста. Многие в 1924 году были уверены, что Ленин не умер, а просто заснул до лучших времен", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
https://1prime.ru/world/20220724/837590194.html
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