МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Открытие украинских портов позволит Украине получить минимум 1 миллиард долларов в месяц, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. СМИ: первые суда прибыли в речные порты Украины для загрузки зерном

"Открытие портов, по расчетам минэкономики и Нацбанка Украины, позволит получить минимум один миллиард долларов в месяц", — сказал Кубраков на брифинге.

Он отметил, что разминирование Черного моря будет вестись исключительно в коридоре, необходимом для экспорта зерна.

"Максимально осторожно все караваны будут сопровождаться нашими спасательными суднами", — сказал Кубраков.

Также Киев рассчитывает, что в течении недели начнется отправка зерна с Украины, первым работу возобновит порт Черноморск, заявил замминистра инфраструктуры страны Юрий Васьков.

"Сегодня будет утвержден нашими военными документ более детальный с координатами мест, куда будут прибывать суда, чтобы следовать караваном, как будет осуществляться плавание нашими территориальными водами. И в течение недели, надеемся, первая отправка будет осуществлена", — сказал Васьков на брифинге. Лавров заявил об отсутствии препятствий для экспорта зерна из Одессы

По его словам, первым работу возобновит порт Черноморск, в течении двух недель будут готовы к работе все три порта.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили Россия, Турция, Украина и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.