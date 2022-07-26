МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Финалист гонки за кресло премьер-министра Великобритании глава МИД Лиз Трасс обещает принимать меры, направленные против китайской компании TikTok. Лиз Трасс придумала, как получить независимость от российского газа

"Мы абсолютно точно должны принять меры, направленные против таких компаний. Мы должны ограничить объемы экспорта технологий… авторитарным режимам. И я веду разговоры по этому поводу со странами G7", — ответила она на вопрос в рамках первых дебатов с экс-главой минфина Риши Сунаком, будет ли принимать меры против компании TikTok.

На прошлой неделе в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания ее лидера, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак.

Всего о желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, девять из которых отсеялись на более ранних этапах.

В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте и завершится в 17.00 по местному времени 2 сентября. Как ожидается, результаты огласят 5 сентября, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.

Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.

Ряд политиков утверждал, что Джонсон знал о небезупречном прошлом Пинчера. Позже премьер выступил с извинениями, однако в знак недоверия ему менее чем за двое суток свои посты покинули около 60 членов правительства и партийных функционеров, включая нескольких министров.

Это не первый раз, когда Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять пост. Ранее скандал разразился вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна в связи с коронавирусом. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись в апреле 2021 года — накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения и был объявлен национальный траур. Позднее Джонсон принес извинения и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией.

После этого Консервативная партия объявила о проведении процедуры вотума недоверия Джонсону. Тогда он сумел удержаться на посту, заручившись поддержкой 211 представителей партии при 148 высказавшихся против.