ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что ожидает мировую инфляцию по итогам текущего и в будущем году на уровне 8,3% и 5,7% соответственно. МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2022 и 2023 годах

Прогноз в обоих случаях повышен на 0,9 процентного пункта в сравнении с апрельскими расчетами экспертов МВФ — из-за подорожания энергоносителей и продовольствия, а также сохраняющейся разбалансировки спроса и предложения.

В развитых экономиках потребительские цены возрастут на 6,6% и 3,3% соответственно, в развивающихся – на 9,5% и 7,3%, ожидают в фонде.

Также, по оценкам МВФ, в еврозоне инфляция в нынешнем году составит 7,3%, в 2023-м — снизится до 3,9%, в США цены вырастут на 7,7% и 3% соответственно.

Эксперты также предупреждают, что значительным дальнейшим ускорением инфляции чревато возможное полное прекращение экспорта российской газа в Европу. "В Европе оно может спровоцировать рационирование потребления энергии, ударив по основным промышленным секторам и резко ограничив (экономический — ред.) рост в еврозоне в 2022 и 2023 годах", — также сказано в публикации.