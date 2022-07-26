В МВФ считают, что у США мало шансов избежать рецессии
Главный экономист МВФ Гуринша: у экономики США очень мало шансов избежать рецессии
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ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. У экономики США очень мало шансов избежать рецессии, даже незначительного негативного воздействия хватит, чтобы нанести по ней ощутимый удар, заявил во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
"Вероятность того, что экономика США сможет избежать рецессии, очень мала с учетом наших текущих прогнозов", — сказал он.
"Даже незначительного негативного воздействия будет достаточно, чтобы нанести ощутимый удар по американской экономике и опрокинуть ее в рецессию", — добавил экономист.
В июле МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%. Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей.
https://1prime.ru/world/20220726/837612531.html
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