ВАШИНГТОН, 26 июл — ПРАЙМ. У экономики США очень мало шансов избежать рецессии, даже незначительного негативного воздействия хватит, чтобы нанести по ней ощутимый удар, заявил во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша. Байден уверен, что рецессии в США не будет

"Вероятность того, что экономика США сможет избежать рецессии, очень мала с учетом наших текущих прогнозов", — сказал он.

"Даже незначительного негативного воздействия будет достаточно, чтобы нанести ощутимый удар по американской экономике и опрокинуть ее в рецессию", — добавил экономист.

В июле МВФ ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3%, при этом в 2023 году темпы роста ожидаются на уровне 1%. Члены исполнительного совета МВФ пришли к заключению, что избежание рецессии в США становится все более сложной задачей.