КАИР, 26 июл — ПРАЙМ. Работа по "продуктовой сделке" началась, первое судно с зерном покинет украинские порты скоро, заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар. Лавров: "продуктовая сделка" обязывает Запад снять все ограничения по зерну

"Работа по "зерновой сделке" уже началась. Первое судно с зерном покинет украинский порт скоро", — заявил Акар в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera.

Он отметил, что представители РФ, Украины, Турции и ООН работают над тем, чтобы вывести первое судно в море.

Хулуси Акар также добавил, что разрабатывается план по обеспечению безопасной перевозки зерна из украинских портов.

"Мы работаем над разработкой плана по безопасной перевозке зерна. Судна будут обследовать в украинских портах, во время проверки будут присутствовать представители Турции и ООН", — заявил Акар в интервью катарскому телеканалу al-Jazeera.

По его словам, украинские лоцманы будут вести суда с зерном по безопасным разминированным маршрутам.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.