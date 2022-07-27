МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. В Кремле не исключают, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут затронуть вопрос реализации зерновой сделки во время переговоров в Сочи, рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. МИД Турции рассказал о противниках "продуктовой сделки"

"Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты", — сказал он.

Кроме того, Песков считает вероятным, что лидеры двух стран обсудят тему военно-технического сотрудничества.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов. В ООН заявили, что проблем с топливом у кораблей для вывоза зерна нет.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.