МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Черноморские порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный" возобновили работу для вывоза украинского зерна в рамках "продуктовой сделки", заявила пресс-служба ВМС Украины. СМИ: первый корабль с зерном может покинуть украинские порты на этой неделе

"Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего корабль лидирования", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Безопасные маршруты для движения судов еще не определены, эту "хлопотную" работу еще только предстоит выполнить, подчеркнули в ВМС.

Военные и гражданские специалисты в данный момент ищут подводные объекты и устанавливают оборудование, необходимое для безопасной навигации кораблей, добавляется в сообщении. В МИД России не исключили срыва "продуктовой сделки"

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Как уточнил источник в ООН, разминирование украинских портов проводиться не будет, для вывоза зерна в рамках "продуктовой сделки" используют безопасные фарватеры. Идущие на Украину корабли будут досматриваться на наличие вооружений инспекционными группами, созданными в Турции и включающими все стороны сделки, под контролем СКК. Кроме того, соглашение не предполагает военного сопровождения кораблей.