МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Присоединение Ирана к ШОС поспособствует усилению влияния организации на мировом рынке. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Лавров рассказал о решении вопроса дедолларизации странами ШОС

В Ташкенте в пятницу состоялось заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

По словам главы индийского внешнеполитического ведомства, вступление Ирана в ШОС обеспечит организации доступ к мощностям иранского порта Чабахар. Благодаря этому ресурсу, влияние ШОС на мировом рынке значительно возрастет, подчеркнул Джайшанкар.

Строительство порта Чабахар является одним из крупнейших проектов двухстороннего экономического сотрудничества Ирана и Индии. Предполагается, что его реализация позволит открыть новый, более эффективный путь для грузоперевозок из Азии в Европу. Договоренность о совместном развитии порта была достигнута еще 19 лет назад, однако реализация проекта постоянно затягивалась из-за международных рестрикций в отношении Тегерана.

В конце ноября 2021 года Джайшанкар, выступая на Совете глав правительств стран-участниц ШОС, предложил включить порт Чабахар в транспортный коридор "Север — Юг". Позднее российская сторона поддержала данное предложение.