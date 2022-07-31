АНКАРА, 31 июл — ПРАЙМ. Экспорт турецкой мебели в Россию в первые шесть месяцев 2022 года вырос на 88,1% — до 65 миллионов долларов, передает агентство Anadolu. СМИ: Россия и Турция ведут переговоры по увеличению торговли в нацвалютах

"Экспорт мебели из Турции в Россию в январе-июне увеличился на 88,1% и достиг 65 миллионов долларов. Объем экспорта мебели, бумаги и продукции лесного хозяйства увеличился на 30% в первом полугодии. Примечательно, что экспорт в Россию увеличился почти в три раза по сравнению со средним показателем по отрасли. Экспортеры считают, что спрос на турецкую мебель в РФ продолжит расти до конца года", — пишет агентство.

По словам главы Ассоциации предпринимателей мебельной промышленности (MOBSAD) Нури Гюрджан, экспорт мебели из Турции в 2021 году составил 4,3 миллиарда долларов, а в первой половине 2022 года достиг уже 2,4 миллиарда долларов.

Гюрджан считает, что экспорт увеличился в такие страны, как Франция, США и Германия, которые приобретают товары с высокой добавленной стоимостью.

По его мнению, уход шведского мебельного гиганта IKEA с российского рынка стал хорошей возможностью для турецких производителей.

"Сегодня Турция занимает восьмое место среди стран-экспортеров мебели в России. В прошлом году экспорт в РФ составил около 40 миллионов долларов, однако в первом полугодии экспорт вырос на 88,1% — до 65 миллионов долларов. Мы намерены достичь уровня более 100 миллионов долларов к концу года и побить абсолютный рекорд", — заключил он.