МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон в скором времени, вероятно, начнут "ссориться" с руководством Евросоюза в поисках нового диалога с Владимиром Путиным, предположил в статье для Strategic culture обозреватель Мартин Джей. Макрон отметил важность диверсификации источников энергии

По его убеждению, у глав государств могут возникнуть разногласия с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая не справилась с проблемами взаимодействия с Россией.

"Скорее всего, вскоре мы увидим ссоры между Шольцем и фон дер Ляйен в Брюсселе, к которым присоединиться Макрон в поисках нового диалога с Путиным", — прогнозирует обозреватель, отмечая, что ФРГ уже начала сигнализировать о своем желании изменить отношение к России.

"Недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере девяти миллиардов евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания. Это не просто "трещины", а реальные сигналы", — делает вывод Джей.