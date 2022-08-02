МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Таиланд с нетерпением ждет участия президента России Владимира Путина в саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в ноябре этого года в Бангкоке, официальное приглашение вышлют в ближайшее время, заявил РИА Новости посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават. Решетников оценил итоги форума АТЭС, прошедшего в Бангкоке

"В 2003 году президент РФ Владимир Путин принимал участие в саммите АТЭС в Таиланде. Вот, спустя 19 лет, снова пришло время его проводить. Мы очень ждем, что президент Путин снова приедет на саммит. Наш премьер-министр уже организовал соответствующую работу по приглашению лидеров, уверен, что официальное приглашение скоро вышлют. Мы очень ждем президента Путина снова в Таиланде", — сказал Вонгсинсават.

Посол добавил, что визит Путина в Таиланд станет памятным событием в рамках 125-летия установления дипломатических отношений, которые страны отмечают в этом году.

Саммит АТЭС пройдет в Бангкоке в ноябре 2022 года.

Председательство в АТЭС является переходящим. В 2022 году его осуществляет Таиланд. В 2023 году, в соответствии с принятой на форуме системой ротации, по которой председательский жезл переходит по очереди от стран восточных берегов Тихого океана к странам западных берегов и наоборот, председательство в АТЭС перейдет к США.