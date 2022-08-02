МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Акции фотохостинга Pinterest дорожают на предторгах более чем на 20% на новостях об инвестициях американской Elliott и после выхода финотчетности, свидетельствуют данные торгов. Акции "Новатэка" и "Газпрома" выбились в лидеры на Мосбирже

Перед открытием торгов акции Pinterest дорожают на 21,4%, до 24,27 доллара. По итогам торгов понедельника акции подорожали на 2,62%, до 19,99 доллара.

Ранее инвестиционная компания Elliott Investment Management L.P. сообщила, что стала крупнейшим инвестором Pinterest. Фирма также оценила сервис как "высокостратегический бизнес со значительным потенциалом роста".

Показатели выручки и прибыли на акцию за второй квартал оказались слабее ожиданий рынков. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,11 доллара при прогнозе прибыли в 0,18 доллара. Выручка выросла до 665,93 миллиона, или на 9% год к году, при прогнозе в 671,41 миллиона. Во втором квартале компания получила чистый убыток в 43,076 миллиона долларов против прибыли в 69,417 миллиона годом ранее.

При этом число ежемесячных активных пользователей (MAU) снизилось на 5% в годовом выражении, до 433 миллионов, что оказалось выше прогноза в 431 миллион. Компания ожидает рост выручки в третьем квартале на 4-6%.

Pinterest Inc. — фотохостинг-сервис, основанный в 2010 году в США. Ежемесячно платформу посещает более 430 миллионов человек. Штаб-квартира расположена в городе Сан-Франциско, штат компании превышает 3 тысячи человек.