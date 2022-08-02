МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Вышедшее из порта Одессы судно с зерном досмотрят в среду в Стамбуле, сообщил источник РИА Новости. Россия принимает меры по недопущению провокаций на маршруте судна с зерном

"Сегодня (во вторник — ред.) днем ожидается прибытие судна в Стамбул. В среду ожидается его досмотр с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле", — заявил он.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Первый сухогруз с зерном "Разони" под флагом Сьерра-Леоне покинуло порт Одессы в понедельник 1 августа. Корабль перевезет 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан и достигнет Стамбула во вторник около 15.00 мск.