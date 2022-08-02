МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Польский президент Анджей Дуда в беседе с изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказал, что был шокирован сообщением о звонке экс-канцлера Германии Ангелы Меркель главе России Владимиру Путину по вопросу российского трубопровода "Северный поток — 2". Daily Shincho: газ - оружие Европы, а не России

Как отметил политик, речь идет о прошлогоднем совместном заявлении Берлина и Вашингтона от июля 2021 года, согласно которому для реализации магистрали ставилось условие об обязательном экспорте газа в страны Европы по территории Украины после 2024 года.

Дуда напомнил, что в прошлом году было заключено соглашение американского президента Джо Байдена с Меркель. Оно предусматривало отказ Вашингтона от противодействия новому российскому газопроводу.

"В тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был шокирован. Это надо понимать не только как акт равнодушия, но как акт враждебности по отношению к Восточной Европе", — заявил в интервью президент Польши.

Он также высказал мнение, что отношения Варшавы и Берлина сейчас находятся на худшей с 1990 года отметке.

"Газовые проекты под названием "Северный поток" — это мой главный упрек в адрес Германии", — заявил Дуда.

"Северный поток — 2" длиной 2 460 километров был проложен по дну Балтийского моря для поставок российского сырья в Германию. Плановая мощность проекта — 55 миллиардов кубометров газа в год. К сентябрю прошлого 2021 года вся инфраструктура трубопровода была приведена в рабочее состояние и находилась в готовности к эксплуатации и поставкам газа. Однако 22 февраля 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что сертификация "Северного потока — 2" остановлена.

Позднее, после начала спецоперации на Украине, страны Запада ввели беспрецедентные санкции против России. В том числе, были заморожены некоторые российские активы. Кроме того, начали активно звучать призывы об отказе от российских энергоносителей. В результате, цены на газ и нефть в Европе и США поднялись, а вслед за ними подорожали и продукты питания.

Как пишет агентство Bloomberg, у властей ФРГ, "толчковой экономики Евросоюза", есть только три месяца, чтобы выработать план и остановить надвигающийся газовый кризис. Сейчас только разгар лета, однако в столице Германии Берлине уже отключили подсветку резиденции президента страны. В Ганновере оставили без горячей воды посетителей спортзалов и в душевых бассейнов. Многие муниципалитеты готовят убежища, чтобы защитить население грядущей зимой от холода. Это, убеждает агентство, только начало кризиса: он прокатится по всей Европе.