МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Первое судно с украинским зерном "Разони", вышедшее из порта Одессы, успешно прошло "зерновой коридор", передает издание Ukrainian Shipping Magazine. Источник: первое судно с украинским зерном досмотрят в среду в Стамбуле

"По состоянию на 02.00 2 августа, Razoni находилось у второй согласованной "безопасной зоны", недалеко от румынской Сулины", — говорится в сообщении.

Уточняется, что корабль пройдет через пролив Босфор и отправится в ливанский порт Триполи.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение предполагается оперативное создание в Стамбуле совместного координационного центра, в который войдут Россия, Украина и Турция. Новый орган будет во многом укомплектован военными, он займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

Первый сухогруз с зерном "Разони" под флагом Сьерра-Леоне покинуло порт Одессы в понедельник 1 августа. Корабль перевезет 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан. Своей очереди ждут еще 16 судов.