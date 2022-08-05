МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Прежде чем обсуждать заключение сделки по металлам по образцу зерновой, необходимо решить вопрос с санкциями в отношении российских производителей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ: Украина хочет распространить зерновую сделку на другие товары

Он уточнил, что на официальном уровне вопрос о расширении сделки на продукцию металлургической отрасли пока не обсуждался.

"Все зависит от деталей… Как-то официально ничего пока не формулировалось, поэтому это надо понимать, насколько будет сформулировано четко это предложение", — подчеркнул представитель Кремля.

Издание Financial Times ранее сообщило, что Украина просит разрешить вывоз по черноморскому коридору не только зерна, но и других товаров, в том числе металлов. Эксперт рассказал, чем грозят американские санкции группе ММК

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение начал работу совместный координационный центр в Стамбуле, в который вошли представители России, Украины и Турции. Новый орган займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.

С 1 августа черноморские порты покинули уже четыре корабля с украинской кукурузой: сухогруз Razoni везет 26 тонн зерна в Ливан, Navistar доставит 33 тысячи тонн зерна в Ирландию, Polarnet — 12 тысяч тонн кукурузы в турецкий Карасу, Rojen направляется в Великобританию, на его борту 13 тысяч тонн зерна.