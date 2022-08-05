РИМ, 5 авг — ПРАЙМ. Перспективы развития европейской экономики продолжают ухудшаться, о чем свидетельствует сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне (ESI), сообщил в пятницу Национальный институт статистики Италии (Istat).

"В июле индекс ESI достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года и составил на один пункт меньше, чем его среднее значение за длительное время. Снижение распространилось на все основные отрасли экономической деятельности и все страны еврозоны за исключением Франции, где этот индикатор снизился лишь совсем незначительно", — говорится в ежемесячном сообщении государственного статистического ведомства Италии относительно тенденций развития экономики.