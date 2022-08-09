МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. С начала российской спецоперации по защите Донбасса Евросоюз выделил на помощь Украине свыше 8,9 миллиарда евро, рассказали "Известиям" в Еврокомиссии. Handelsblatt: Евросоюз отбирает газ у развивающихся стран

Из указанной суммы 5,4 миллиарда евро Евросоюз выделил на гуманитарные, социальные и финансовые нужды, 2,5 миллиарда выделено по линии Европейского фонда мира на военные цели, а также 1 миллиард евро выделен в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза (всего запланировано выделить 9 миллиардов евро в виде кредита). Вместе с тем в Еврокомиссии заметили, что эта сумма не включает дополнительную помощь, которую отдельные государства-члены Евросоюза оказывают на двусторонней основе.

"Предоставляемая Украине военная помощь состоит из двух частей: одна финансируется ЕС из Европейского фонда мира (EPF), а вторая представляет собой двусторонние поставки отдельных государств-членов. На данный момент помощь, финансируемая из EPF, достигает 5 траншей по 500 миллионов евро. То есть, в целом 2,5 миллиарда евро", — уточнил представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано.