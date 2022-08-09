МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ.В Евросоюзе назревают все новые и новые конфликты, и в этот раз в центре внимания оказались разногласия с Польшей и Венгрией, пишет британская Daily Express. Bloomberg предупредил о голодных временах в Европе

Недопонимание возникло из-за того, что Будапешт и Варшава расценивают желание ЕС финансово наказывать страны, которые не соблюдают европейские ценности, как попытку навязать им "либеральные убеждения".

Издание отмечает, что отношения между прогрессивным Брюсселем и консервативно-националистической Центральной и Восточной Европой ухудшаются по причине того, что наличные деньги Евросоюза привязаны к вопросам верховенства закона. Венгрия и Польша расценивают подобные условия как прямую попытку навязать им либеральные ценности, констатирует газета.

Издание также подчеркнуло, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан очень не устраивает Евросоюз, даже несмотря на положительные показатели страны.

"С тех пор как Орбан вернулся к власти в 2010 году, количество браков в Венгрии удвоилось, количество абортов сократилось вдвое, количество разводов достигло рекордно низкого уровня, а рождаемость выросла на четверть", — сообщается в материале Daily Express.

Издание называет отношения Евросоюза с Венгрией и Польшей "токсичными". Reuters: конфликт на Украине разоряет Германию

"Они отказываются от мирного развода, который мог бы сохранить экономические связи, одновременно разрывая политические связи: позволяя новой консервативной европейской конфедерации возникнуть на востоке, с прогрессивным ЕС с центром на западе", — отмечается в статье.

Подводя итог, издание замечает, что "уже пора полностью разделить ЕС раз и навсегда".