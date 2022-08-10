КИШИНЕВ, 10 авг — ПРАЙМ. Средние потребительские цены в Молдавии за последний год выросли на 33,55%, сообщила пресс-служба Национального бюро статистики страны. Молдавия начнет закупать российский газ по повышенной цене

"Национальное бюро статистики сообщает, что средние потребительские цены в июле 2022 года по сравнению с июнем 2022 года выросли на 1,39%. Рост средних потребительских цен обусловлен повышением цен на продовольственные товары на 0,18%, на непродовольственные товары на 1,19% и на услуги, оказываемые населению, на 3,39%", — говорится в ежемесячном отчете о росте инфляции.

В частности, июле по сравнению с июнем яйца подорожали на 17,5%, сахар — на 5,8%, хлеб – на 1,2%, молочные продукты – на 1,1%. В категории непродовольственных товаров выросли цены на горюче-смазочные материалы — на 3,1%.

Ранее глава центробанка страны Октавиан Армашу предупредил, что к третьему кварталу инфляция может достигнуть пика в 34,7%.