МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Глава Минфина Германии Кристиан Линднер анонсировал новые компенсации для граждан с 1 января в связи с ростом цен на газ и энергоносители. CNN: "улыбка доллара" не сулит ничего хорошего

"Многие столкнулись с ростом цен на газ, энергию, продовольствие. Одновременно экономические перспективы страны стали хрупкими. Мы видим, что прогнозы экономического роста корректируются в сторону понижения… Правительство ФРГ в этом году выдвинуло два значительных пакета мер для поддержки людей и компаний. В следующем году мы намерены продолжить эту работу", — отметил министр.

В частности, по словам Линднера, с 1 января начнется масштабная реформа, направленная на со-финансирование расходов на содержание жилья в свете роста цен на ЖКХ. С 1 января вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

"Разработка этих мер началась", — сказал Линднер.

По его словам, в 2023 году почти 48 миллионов немцев столкнутся со значительным ростом налогов, что представляет риски для экономического развития Германии. "Повседневная жизнь станет еще дороже, конъюнктура ослабнет… В такие времена повышать налоги — это несправедливо и опасно для экономического развития", — подчеркнул он.