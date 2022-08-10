БЕЛГРАД, 10 авг — ПРАЙМ. Сухогруз Jaohar Ranim с украинским зерном прибыл в порт Албании, сообщил местный портал Albanian Daily news. На Украине заявили, что ливанский заказчик отказался от зерна с сухогруза

Согласно сообщению, судно пришвартовалось в порту Дуррес в 8.37 по местному времени (9.37 мск). На его борту находится шесть тысяч тонн зерна.

Это первый корабль, который прошел по данному маршруту после начала спецоперации на Украине, уточняется в публикации.

Россия и Украина 22 июля подписали соглашение с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна. В рамках соглашение начал работу совместный координационный центр в Стамбуле, в который вошли представители России, Украины и Турции. Новый орган займется наблюдением за выходом судов с зерном с Украины по согласованному коридору и урегулированием возможных инцидентов.