МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Уходящий в отставку кабмин Великобритании продолжает разрабатывать меры поддержки населения в связи с ростом цен, предложения может рассмотреть новый премьер-министр, сообщил заместитель главы британского минфина Саймон Кларк. Долги британцев за электроэнергию достигли исторического максимума

"Конечно, правительство работает над пакетом помощи с связи с ростом стоимости жизни, который новый премьер-министр может рассмотреть, когда вступит в должность", — написал он на своей странице в Твиттере.

Борис Джонсон 7 июля подал в отставку с поста прьемер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании. Он уточнил, что будет выполнять свои обязательства до назначения нового главы кабмина и пообещал всеми силами поддержать своего будущего преемника.

После этого в стране началась борьба за пост премьера. 20 июля состоялся пятый раунд голосования на пост лидера Консервативной партии, по итогам которого в финал прошли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак. Экономисты предрекли Британии рецессию до 2023 года

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам мая ускорилась до рекордных с 1982 года 9,1%.

Британский Национальный институт экономических и социальных исследований считает, что экономика страны будет находиться в рецессии до 2023 года.