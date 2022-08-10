ПАРИЖ, 10 авг — ПРАЙМ. Цены на продукты в Нидерландах подскочили к концу прошлого месяца на 18,5% относительно сентября 2021 года, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация, ссылаясь на результаты исследования GfK. Инфляция в Нидерландах достигла максимума с 1975 года

Агентство изучило стоимость 55 основных продовольственных товаров в девяти торговых сетях в период с сентября 2021 года по конец июля 2022 года. Аналитики пришли к выводу, что если раньше семья из четырех человек ежегодно тратила на продукты семь-восемь тысяч евро, то сейчас им придется отдать на 1,5 тысячи больше.

Как отмечается, сильнее всего подорожали макароны и хлеб, при этом стоимость бананов и шоколада росла меньшими темпами.

Как ожидается, цены будут увеличиваться как минимум до осени или зимы. Это связано с событиями вокруг Украины, дефицитом зерна и нехваткой рабочей силы.

Ранее Центральное статистическое бюро Нидерландов сообщало, что инфляция в стране по итогам июля ускорилась до 10,3% в годовом выражении, обновив максимум с 1975 года. При этом по европейской методике подсчета инфляция в июле оказалась даже выше – 11,6%.