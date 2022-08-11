МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Ситуация на Украине, взрывной рост цен на топливо и товары потребления, а также стареющее население приведут экономику Британии к коллапсу, пишет обозреватель The Telegraph Бен Райт. Германии пообещали протесты из-за отказа от "Северного потока — 2"

Журналист отмечает, что местные жители с волнением наблюдают за непрекращающимся ростом прогнозируемой предельной цены на электроэнергию для среднего домохозяйства. Консалтинговая компания Cornwall Insight считает, что счета за ЖКХ взлетят с 1971 фунта стерлингов до 3581 в октябре и 4266 в январе, поглотив 14 процентов доходов обычной британской семьи. По мнению Райта, менее обеспеченные слои населения и вовсе не осилят такие расходы.

"Добро пожаловать в современную Британию, где ничего не работает, все стоит дорого, а все мы слишком заняты спорами о причинах наших бед, чтобы найти какие-либо решения", — с иронией заметил обозреватель.

Райт написал, что государство фактически перестает нормально функционировать. В то время как в одной его части из-за рекордной жары запретили использовать шланги для полива с целью экономии воды, в другой, на севере Лондона, произошел прорыв магистралей, который затопил улицы города.

Помимо этого, в материале The Telegraph отмечается, что за последние три года у полиции не получилось раскрыть ни одной кражи в восьми из десяти районов Англии и Уэльса. Число людей, находящихся в списках ожидания Национальной службы здравоохранения, подскочило с 4,4 миллиона до 6,6 миллиона. В аэропортах продолжают расти очереди, цены на продовольственные товары растут в геометрической прогрессии, а забастовок становится все больше. Заработная плата в стране не повышалась уже десять лет. Соответственно, работники транспорта, пожарные, врачи, медсестры, учителя, сотрудники почты, государственные служащие, юристы и даже телевизионные продюсеры — все они отказываются трудиться, пишет Райт.

По мнению обозревателя The Telegraph, такая сложная экономическая ситуация сложилась в Великобритании из-за конфликта на Украине, высокой инфляции, нарушения цепочек поставок, вызванного эпидемией, а также отступления глобализации. Помимо этого, Британия столкнулось с проблемой старения населения, которая только усиливает нагрузку на его финансовую систему.