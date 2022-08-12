МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Испании в июле вырос на 10,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, причем это был самый большой рост с 1984 года. Таковы окончательные данные, опубликованные в пятницу Национальным институтом статистики страны. Инфляция во Франции достигла максимума с 1985 года

Этот отчет подтверждает предварительную оценку, опубликованную в конце июля, а также соответствует прогнозам экономистов, опрошенных Reuters.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI), который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, вырос в июле на 6,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 5,5% месяцем ранее.

Индекс потребительских цен, гармонизированный по стандартам ЕС, в июле вырос на 10,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Предварительный индекс, опубликованный две недели назад, вырос на 10,8%.