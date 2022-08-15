МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Почти две трети британских фирм пострадали от последствий антироссийских санкций, и это расплата за то, что Джонсон "сунул нос" в конфликт, который Лондона не касается, утверждают читатели Daily Mail. "Аптечка, спички и фонарик": поляков готовят к отключениям электроэнергии

Ранее страховая компания Mactavish опубликовала свое исследование, в котором отмечалось, что 71% британских предприятий имеют активы, которые напрямую пострадали от введенных против Москвы мер. Почти половина из них подтвердила увеличение издержек и наличие перебоев в работе производственных линий. Помимо этого, 44% заявили о потере поставщиков, а 42% испытывают кадровые проблемы.

Больше всего из-за ситуации вокруг Украины пострадал финансовый сектор: 92% предприятий отрасли понесли ущерб от санкций вследствие того, что их активы и фонды находились в России. Около 84% компаний из авиационной отрасли сообщили об убытках, поскольку они имели отношение к арендованным самолетам, застрявшим в России.

По мнению руководителя Mactavish Брюса Хепберна, пандемия и антироссийские санкции "вскрыли серьезные недостатки отрасли, к которым относятся ограничения на страхование, повышение цен, сокращение возможностей и усиление споров".

Читатели Daily Mail резко раскритиковали все происходящее.

"Это расплата за то, что Джонсон совал свой нос в конфликт, до которого нам нет дела", — написал пользователь EDD999.

"Это потому что Джонсон и остальные европейские лидеры послушно следуют за Вашингтоном как лакеи, пренебрегая при этом интересами собственных народов", — заявил юзер Mogford16.

"Санкции вредят обеим сторонам. Вопрос в том, кому они принесут больше вреда. У Британии нет запасного плана по санкциям, потому что о них никогда не думали и их никто не ожидал. А Россия к ним готовилась и приняла меры по ослаблению их воздействия. Исходя из этого, кто же понесет наибольший экономический ущерб, как вам кажется? Только время даст ответ на этот вопрос, но уже появились признаки того, что Европа уступает России по целому ряду санкций. Оплата газа в рублях, экспорт турбины из Канады. А будут и другие уступки, я уверен", — считает читатель GREWIE. Эксперт объяснил, как "агенты влияния" могут уронить рубль

"Ну и как вам санкции. Глупые американцы и европейцы до сих пор думают, что мир принадлежит им. Но сила и власть смещается в сторону Азии", — отметил Simon Templar.

"Санкции — это выстрел себе же в ногу. Ты сам, твои предприятия и граждане страдают больше чем страны, против которых эти санкции направлены", — пояснил пользователь Magpie Robin.

После начала Москвой специальной операции по защите Донбасса Великобритания присоединилась к антироссийским санкциям Запада. Это нанесло серьезный удар по ее экономике — спровоцировало топливный кризис и привело к росту цен на продукты питания в стране.

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