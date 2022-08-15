МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Европа, которая охвачена паникой из-за подорожания энергии и продовольствия, может нанести Украине удар в спину уже этой зимой, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в своем материале для газеты The Guardian. "Сунули нос не в свое дело". Британцев разозлил эффект антироссийских мер

Он отметил, что сегодня на первый план выходит довольно некомфортный, даже тревожный вопрос: следует ли украинцам быть готовыми к вероломному предательству этой зимой? Данная проблема сейчас вызывает массу беспокойства, почти граничащего с паникой, поскольку люди не знают, что будет дальше с ценами на энергию, продукты питания и стоимость жизни.

По мнению Тисдалла, это вызывает сомнения в стойкости Запада.

Помимо этого, журналист назвал "бредовым" апрельское заявление главы британского МИД Лиз Трасс, в котором она потребовала, чтобы Россия отошла из Крыма к границам, существовавшим до 2014 года.

"Звуча как сумасшедший генералиссимус, Трасс поклялась: "Мы будем продолжать активнее вытеснять Россию с территории Украины". Кто это "мы"? Вы и чья армия?" — отмечает Тисдалл.

По его мнению, на самом деле США озабочены только тем, чтобы не вступать в прямое противоборство с Россией, а Лондон "прячется за Вашингтоном". "Так же ведут себя и другие европейские государства: Германия, Франция и Италия", — добавил автор. "Аптечка, спички и фонарик": поляков готовят к отключениям электроэнергии

В заключении обозреватель The Guardian выразил уверенность, что в какой-то момент страны Евросоюза поставят Киев перед фактом, что ему необходимо подписать временное мирное соглашение с Москвой для облегчения их "экономической боли".

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Российский президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.