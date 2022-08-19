МОСКВА, 19 авг- ПРАЙМ. Британские домохозяйства испытывают сильное раздражение в связи с резким подорожанием жизни, что подтолкнуло индикатор потребительского доверия к самой низкой отметке как минимум с 1974 года. В Британии начались очередные забастовки транспортников

Рассчитываемый исследовательской компанией GfK индекс потребительского доверия в августе упал до —44 пункта с —41 в июле. Это самое низкое значение индекса за всю историю проведения исследования. Опрошенные Reuters экономисты ожидали снижения индекса до —42.

Подындексы, измеряющие оценку потребителями собственных финансов и состояния экономики за последний год и через 12 месяцев, также снизились.

"Все индикаторы упали, что отражает сильную обеспокоенность стремительным подорожанием жизни, — прокомментировал данные Джо Стэтон из GfK. — Главной причиной такого результата стало чувство раздражения состоянием британской экономики".

Индекс потребительского доверия GfK непрерывно снижается уже год на фоне быстрого ускорения инфляции, которая в июле впервые с 1982 года превысила 10%.

До сих пор последствия этого были не слишком болезненными для бизнеса, ориентированного на потребителя, однако в Банке Англии ожидают, что дальнейший рост цен может спровоцировать рецессию в британской экономике позднее в этом году.

Цены на продукты питания растут самыми быстрыми темпами с 2008 года, а оплачиваемые домохозяйствами счета за электроэнергию уже выросли вдвое. Аналитики полагают, что к январю эти счета могут вырасти еще, до более 4000 британских фунтов (4816,80 доллара США) в год.

"Сведение концов с концами превратилось в кошмарный сон, и кризис доверия будет только усугубляться с приближением коротких осенних дней и зимних холодов", — говорит Стэтон.