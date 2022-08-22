ВАШИНГТОН, 22 авг — ПРАЙМ. Почти три четверти опрошенных членов Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) допускают рецессию в США в ближайшие два года, говорится в исследовании ассоциации, опубликованном в понедельник. В Британии допустили уровень инфляции в стране в 18,6% в январе 2023 года

Согласно представленным материалам, всего 73% опрошенных экспертов ставят под сомнение возможность Федеральной резервной системы (ФРС) США снизить инфляцию в стране с нынешних 8,5% до 2% без погружения экономики страны в состояние рецессии.

Из них 52% ответили, что "не совсем уверены" в такой возможности ФРС, а 21% — что "совсем не уверены". Доля экономистов, которые "полностью уверены" в способности ФРС снизить инфляцию до целевого значения без погружения экономики в рецессию составила всего 3%.

При этом 25% опрошенных экономистов ожидают рецессию в американской экономике в третьем или четвертом квартале 2022 года и почти половина (48%) — в 2023 году.

В исследовании, которое проводилось с 1 по 9 августа 2022 года, приняли участие 198 членов NABE.

Национальная ассоциация экономики бизнеса (NABE) — крупнейшая профессиональная ассоциация бизнес-экономистов, основанная в 1959 году. Членство в NABE организовано в виде тематических круглых столов: корпоративное планирование, финансы, международная экономика, промышленность, предпринимательство, недвижимость, технологии.