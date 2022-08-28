МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Четыре ассоциации судей Евросоюза подали иск против Совета ЕС в связи с его решением одобрить план восстановления экономики Польши, несмотря на сохраняющиеся у ЕС опасения по поводу соблюдения Варшавой норм верховенства права, сообщило европейское издание Politico. В Венгрии назвали главную ошибку Евросоюза

Европейская комиссия в июне одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 миллиардов евро. План был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.

По информации издания, цель иска, поданного против Совета ЕС, состоит отчасти в том, чтобы помешать Польше получить доступ к средствам до тех пор, пока она не выполнит решения суда Европейского союза.

Согласно заявлению ассоциаций судей, обозначенные Советом ЕС условия, выполнение которых позволит Варшаве получить средства, "не соответствуют тому, что требуется для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной системы, и игнорируют решения суда Европейского союза по этому вопросу".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в июне заявляла, что ЕС выделит Польше средства на восстановление экономики только в случае реализации реформ, на которых настаивают в ЕК.