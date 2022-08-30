МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в августе повысился до 103,2 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали повышение показателя до 97,7 пункта с первоначального значения предыдущего месяца в 95,7 пункта.

Кроме того, индекс экономических ожиданий вырос до 75,1 пункта с пересмотренного уровня июля в 65,6 пункта (первоначально показатель за июль составлял 65,3 пункта).

Индекс экономических условий в августе вырос до 145,4 пункта с пересмотренного значения июля в 139,7 пункта (изначально показатель составлял 141,3 пункта).

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.