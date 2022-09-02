Обозреватель The American Conservative Дреер: Запад попал в собственную ловушку для России
МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина, считает обозреватель издания The American Conservative Род Дреер.
По его словам, Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси. "Но он ее проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены", — отмечается в публикации.
Дреер напомнил слова журналиста Гэвина Эшендена, который заявил, что "это была не ловушка российского президента, это НАТО и Евросоюз поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии".
По мнению обозревателя издания The American Conservative, британцы и европейцы не могут понять, почему они вынуждены мерзнуть в темноте и переживать разрушение своей экономики ради Украины.
"Они вряд ли будут выслушивать от властей обвинения в симпатиях Путину, когда начнут возмущаться действиями руководства своих стран", — подытожил Дреер.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://1prime.ru/world/20220902/837971051.html