МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Евросоюз и НАТО попали в экономическую ловушку, подготовленную для президента России Владимира Путина, считает обозреватель издания The American Conservative Род Дреер. СМИ: после горячего лета на европейском горизонте замаячила новая угроза

По его словам, Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси. "Но он ее проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены", — отмечается в публикации.

Дреер напомнил слова журналиста Гэвина Эшендена, который заявил, что "это была не ловушка российского президента, это НАТО и Евросоюз поймали себя в свой же капкан глобалистской экспансии".

По мнению обозревателя издания The American Conservative, британцы и европейцы не могут понять, почему они вынуждены мерзнуть в темноте и переживать разрушение своей экономики ради Украины.

"Они вряд ли будут выслушивать от властей обвинения в симпатиях Путину, когда начнут возмущаться действиями руководства своих стран", — подытожил Дреер.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.