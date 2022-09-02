Безработица в США выросла в августе до 3,7% против 3,5% в июле
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Безработица в США в августе выросла до 3,7% с уровня июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 315 тысяч, следует из данных министерства труда страны.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне июля. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на уровне в 300 тысяч.
Ведомство также несколько понизило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июль — до 526 тысяч с 528 тысяч.
Министерство сообщило, что почасовая заработная плата в стране за август выросла на 0,1 доллара в месячном выражении и составила 32,36 доллара, а в годовом выражении рост составил 5,2%.
Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.
https://1prime.ru/world/20220902/837975644.html
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