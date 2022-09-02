МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Безработица в США в августе выросла до 3,7% с уровня июля в 3,5%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 315 тысяч, следует из данных министерства труда страны. В США раскрыли, как НАТО и Евросоюз попали в собственный капкан

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали сохранения показателя на уровне июля. Увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны прогнозировалось на уровне в 300 тысяч.

Ведомство также несколько понизило оценку роста числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июль — до 526 тысяч с 528 тысяч.

Министерство сообщило, что почасовая заработная плата в стране за август выросла на 0,1 доллара в месячном выражении и составила 32,36 доллара, а в годовом выражении рост составил 5,2%.

Безработица в США в апреле 2020 года в связи с коронавирусными событиями подскочила до 14,8% с мартовских 4,4% и обновила максимум с 1940 года, однако уже с мая показатель начал сокращаться.