МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Западные политики хотят подтолкнуть Россию к новому витку дезинтеграции и развалить ее государственные институты, однако насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев. Медведев оценил идею ЕС ввести "потолок цен на газ из России"

"Понятно, что всё это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать", — написал он в твоем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что западные аналитики "дрожащими руками" пишут про неизбежность смерти всех империй. Они указывают на то, что испанская, английская и другие империи уже закончили свой век, а Россия — нет. Поэтому Запад хочет "всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции", лишить ее эффективного управления, как это было в 1991 году, и, как следствие, устранить Россию с политического поля.

Однако такие планы грозят серьезными рисками, указывает Медведев.

"Эти "мечтатели" умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества", — резюмировал он.