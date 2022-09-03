Запред Совбеза Медведев предупредил о рисках насильственного распада ядерной державы
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Западные политики хотят подтолкнуть Россию к новому витку дезинтеграции и развалить ее государственные институты, однако насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Понятно, что всё это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать", — написал он в твоем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что западные аналитики "дрожащими руками" пишут про неизбежность смерти всех империй. Они указывают на то, что испанская, английская и другие империи уже закончили свой век, а Россия — нет. Поэтому Запад хочет "всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции", лишить ее эффективного управления, как это было в 1991 году, и, как следствие, устранить Россию с политического поля.
Однако такие планы грозят серьезными рисками, указывает Медведев.
"Эти "мечтатели" умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества", — резюмировал он.
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