МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в еврозоне в июле вырос на 0,3% по сравнению с июнем, говорится в пресс-релизе европейского статистического агентства Евростат. Индекс деловой активности в еврозоне снизился в августе

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель увеличился на 0,4%.

В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне в июле снизился на 0,9%. Аналитики ожидали снижения лишь на 0,7%. В Евросоюзе розничные продажи в июле поднялись на 0,3% по сравнению с июнем, а в годовом исчислении — сократились на 0,5%.

Агентство также пересмотрело июньские показатели для еврозоны и ЕС: месячное снижение было пересмотрено в еврозоне до 1% с 1,2%, для ЕС — также до 1% с 1,3%. Годовое снижение в июне для еврозоны теперь составляет 3,2% вместо 3,7%, для ЕС — 2,4%, а не 2,8%.

Больше всего продажи в годовом выражении в июле выросли в Словении (+25%), на Мальте (+9%) и в Польше (+7,6%). Наибольшее снижение наблюдалось в Дании (-7,7%), Люксембурге (-6,3%) и Ирландии (-5,6%).

Объем продаж продовольствия и табачной продукции в еврозоне в годовом выражении в июле сократился на 2,4%, в ЕС — на 2%. Розничные продажи непродовольственных товаров в годовом выражении уменьшились в еврозоне на 0,9%, в ЕС — на 0,7%.