ПАРИЖ, 7 сен — ПРАЙМ. Инфляция во Франции вырастет до 6,6% в декабре, в то время как цены на энергоносители увеличатся почти на 21%, сообщает в среду телеканал BFMTV со ссылкой на исследование Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). "Газпром" раскрыл, на сколько ЕС сократил поставки российского газа

"Годовой рост экономики составит 2,6% в 2022, против 6,8% в 2021, а инфляция в декабре может вырасти до 6,6%", — сообщает телеканал.

В июле годовая инфляция во Франции составила 6,1%, что стало самым высоким уровнем с июля 1985 года, и снизилась до 5,9% в августе. Но аналитики предсказывают ее равномерный прирост осенью.

То же касается и роста цен на энергоресурсы, который, согласно исследованию, преодолеет отметку в 20% и достигнет 20,8% в декабре, что будет иметь значительный эффект на цены на продовольствие.

По подсчетам Insee, рост цен на продукты питания в последнем месяце года составит 11,7%.