МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Этой осенью Германию ожидают "недели и месяцы недовольства", пишет Die Welt. Эксперт рассказал, чем обернется "потолок" цен на российский газ для Европы

Эксперты предупреждают, что угроза масштабных социальных протестов поднялась до рекордного уровня за последние десятилетия. Издание предостерегает, что, хотя и в отличие от тех же французов, местные граждане не привыкли выражать свое недовольство на массовых протестах, на улицах немецких городов могут появится свои "желтые жилеты".

Die Welt напомнил, что индекс социальной стабильности в Германии упал за один квартал 2022 года почти на целый пункт и составляет сейчас шесть единиц, что, к примеру, хуже, чем в балканской республике Боснии и Герцеговине. Шкала варьируется от 0 до 10, где 0 — это большой риск беспорядков, а 10 свидетельствует о высоком уровне гармонии в обществе.

Растущее недовольство у немцев связано в первую очередь с ростом повседневных расходов, объясняет Die Welt. Подорожание энергии и еды привели к рекордному за последние пять десятилетий росту инфляции. К тому же многие граждане в возмущении из-за той политики, которую проводит Берлин. Рейтинг популярности так называемой "светофорной коалиции" достиг исторического минимума. Опустился и индекс потребления. Все потому, что люди предпочитают экономить деньги, так как не знают, чего ждать в будущем.



Die Welt подчеркнул, что индекс политического риска в Германии, рассчитываемый компанией GeoQuant, скакнул вверх и также достиг рекордного значения. Этот показатель выше, чем во время ограничений, введённых из-за пандемии COVID, а также миграционного кризиса на рубеже 2015 и 2016 годов.

"Малый бизнес опасается за свое выживание. Три четверти опрошенных предпринимателей обеспокоены из-за роста расходов, и почти каждый третий ожидает, что из-за энергетического кризиса придется тратить накопления. Крупные международные концерны, работающие на территории Германии, готовятся к переносу своей деятельности в другие европейские столицы из-за возможности перебоев с электричеством", — отмечает издание.

В отличие от Франции, в Германии нет традиции участвовать в массовых протестах, чтобы выразить свое недовольство по поводу политических решений властей. "Но сейчас все может измениться, и на улицу выйдут местные "желтые жилеты"", подытожил Die Welt.