МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Адский план" Запада, целью которого было причинение значительного ущерба России, не сработал, пишет обозреватель Мишель Калагхасси для газеты Rai Al Youm. Forbes: Россия сделает главный энергетический кошмар Европы реальностью

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты, Европа и Украина верили в "молниеносный конфликт".

"Они рассчитывали на провал ​​российской спецоперации, военно-политическое поражение Кремля и президента Путина, не говоря уже о сильном ударе по экономике России из-за жестких санкций и резолюций ООН", — отмечается в статье.

Но отличная заблаговременная подготовка Москвы свела на нет все их планы и поставила Запад перед нелегким выбором: прекратить агрессию против России, поскольку Запад не сможет существовать без ее энергоресурсов, или развязать третью мировую, которую Кремль уж точно не проиграет, пишет журналист.

Калагхасси выразил уверенность, что кризис на Украине выявил два типа европейских лидеров: "первый — высокомерная и бесполезная Франция, а второй — теряющая свои позиции Германия во главе с канцлером Олафом Шольцем и министром экономики Робертом Хабеком".

Обозреватель с сарказмом пишет, что, хотя президент США Джо Байден дал горячее обещание своим европейским союзникам найти альтернативные источники газа в случае проблем с Россией, теперь же он просто наблюдает за бессилием Парижа и Берлина, при этом стремясь извлечь из сложившейся ситуации максимум выгоды.

После начала спецоперации западные страны начали вводить санкции против России — в частности, на закупку энергоносителей. Как заявлял президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.