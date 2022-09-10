РИМ, 10 сен — ПРАЙМ. Объём повышения тарифов на свет и газ, с которым приходится сталкиваться итальянским семьям и компаниям, достигает 82,6 миллиарда евро, сообщает в оценках венецианской ассоциации Всеобщая итальянская конфедерация ремесленников (CGIA). Financial Times рассказала о "полной мобилизации" Европы

Подобные данные показывают нынешнюю ситуацию без учета прежних пакетов мер поддержки экономики со стороны правительства, которое выделило на борьбу с энергетическим кризисом порядка 52 миллиардов.

Как отмечает Конфедерация, в теории в целях противодействия повышению стоимости энергоресурсов правительство должно принять пакет помощи на 82,6 миллиарда.

"Эта пугающая цифра уменьшится с выходом на следующей неделе нового декрета, который, однако, выделит лишь 12-13 миллиардов. По мнению Cgia, с учетом серьезности момента, необходимо принять новое расширение расходов бюджета на 15-20 миллиардов", — говорится в коммюнике.

В четверг Совмин Италии сообщил о поступлении в бюджет новых средств в размере 6,2 миллиарда евро, которые станут основой будущего декрета.