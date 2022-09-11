МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Почти половина всех опрошенных социологическим институтом INSA немцев придерживаются мнения, что министр экономики Роберт Хабек (Зелёные) не справляется со своей работой. Die Welt: Европу постигнет судьба Древнего Рима

"Хабек ошибается, оступается, теряет одобрение. Ясно одно: либо он ускорится и возьмет под контроль ядерный, газовый и энергокризис с помощью решений, которые работают. Либо он потерпит неудачу", — пишет издание Bild am Sonntag, по заказу которого был проведен опрос.

Почти половина опрошенных (49%) считают, что Хабек в настоящее время плохо справляется со своей работой — в начале июня такого мнения придерживались лишь 26% участников опроса.

Лишь 34% опрошенных удовлетворены работой министра, в то время как в начале лета это был 51%.

Опрос был проведен 9 сентября среди 1000 респондентов.

Ранее Хабек сделал несколько противоречивых высказываний об опасности банкротства для компаний и предприятий на фоне энергокризиса, что вызвало волну негодования среди политиков и обычных граждан.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.