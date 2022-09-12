АФИНЫ, 12 сен — ПРАЙМ. Министр финансов Греции Христос Стайкурас повысил прогноз роста экономики в этом и следующем году, передает Афинское агентство новостей АМНА. Французские власти ждут роста национальной экономики в следующем году

Стайкурас сообщил, что, исходя из последних данных, ВВП вырастет в этом году на 5,3% вместо 3,1%, заложенных в бюджете. В среднем по Европе рост ВВП ожидается на 3,1%.

В 2023 году экономика Греции вырастет на 2,1% против 0,9% в среднем по Европе, сообщил министр.

Греческая статистическая служба Elstat сообщила 7 сентября, что валовой внутренний продукт Греции за второй квартал 2022 года в натуральном выражении с учетом сезонно скорректированных данных увеличился на 7,7% по сравнению со вторым кварталом 2021 года. Первоначально рост ВВП прогнозировался на 7%.

Международный валютный фонд (МВФ) по итогам консультаций с властями Греции сообщал в конце июня, что темпы роста экономики страны останутся высокими и составят 3,5% в 2022 году, несмотря на негативное влияние кризиса на Украине. По оценке МВФ, греческая экономика восстановилась после тяжелой рецессии, вызванной COVID-19, и в 2021 году объем производства вернулся на уровень, предшествовавший пандемии. Согласно отчету, ВВП Греции в 2021 году вырос на 8,3%.