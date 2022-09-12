МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Украина планирует перейти от переходной экономики к развивающейся за 10 лет, что позволит увеличить ВВП на душу населения почти в три раза, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Bloomberg: Украина запросила у США кредит на покупку газа

"Украина должна совершить тройной скачок в экономике — от переходной (транзитной) экономики к развивающейся экономике. В фактических цифрах это скачок с 4,5 тысячи долларов ВВП на душу населения до более чем 12 тысяч долларов в год", — сообщила во время ежегодного форума Yalta European Strategy (YES) Свириденко, слова которой приводит издание Liga Zakon.

Она отметила, что достигать "амбициозные цели" роста предполагается за счет дерегуляции, через постепенное сокращение фискального процента ВВП, развитие малого и среднего бизнеса, массовую приватизацию госпредприятий и сокращение объема государства в экономике.

"Несомненно, задачи перед нами стоят сложные. Однако они доступны. Мы должны сделать все, чтобы Украина перешла от переходной экономики к развивающейся экономике за одно десятилетие", — сказала она.

Реальный ВВП Украины во втором квартале снизился на 37,2% в сравнении со вторым кварталом прошлого года, сообщили ранее в украинской госслужбе статистики.