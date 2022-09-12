МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Согласно вышедшим в понедельник данным, в июле по сравнению с июнем ВВП Великобритании вырос меньше, чем ожидалось. Повысилась вероятность того, что экономика уже находится в рецессии в условиях роста тарифов, обусловившего сокращение потребления электроэнергии, а также подорожания материалов, негативно сказавшегося на строительном секторе. Промпроизводство в Великобритании неожиданно снизилось в июле

Годовой темп инфляции в Великобритании достиг максимума за 40 лет, превысив 10%, и на этом фоне в июле по сравнению с июнем ВВП Великобритании вырос на 0,2%. Опрошенные Reuters экономисты ожидали роста на 0,4%.

В мае-июле по сравнению с апрелем-июнем рост ВВП был нулевым.

По мнению некоторых экономистов, эти данные могут означать, что в 3-м квартале британская экономика сократится после сокращения на 0,1% в 1-м квартале.

"Это будет означать, что Великобритания входит в техническую рецессию впервые с того времени, когда были отменены локдауны", — сказал экономист PwC Джек Финни.

По словам Пола Дейлса из Capital Economics, "разочаровывающе низкий рост ВВП в июле указывает на слабость импульса экономики, которая, возможно, уже находится в рецессии".

В августе Банк Англии прогнозировал, что в конце этого года в британской экономике начнется рецессия, которая продлится до начала 2024 года и будет во многом обусловлена ударом по уровню жизни со стороны скачка цен на энергоносители.

На прошлой неделе премьер-министр Лиз Трасс объявила о массированной программе поддержки населения, пообещав ограничить тарифы на электроэнергию и отопление, а также понизить некоторые налоги. Эти меры ослабят риск продолжительной рецессии, но обойдутся в 100 млрд фунтов, что еще больше ухудшит состояние государственного бюджета.

"По некоторым данным, возможно, есть признаки изменения поведения потребителей и ослабления спроса в ответ на рост цен", — сказал представитель Национального бюро статистики, комментируя сокращение генерации энергии.

В июле по сравнению с июлем прошлого года тарифы на электроэнергию выросли на 54%. Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании

В июне по сравнению с маем ВПП Великобритании сократился на 0,6%. В июне два дня были нерабочими в связи с празднованием 70-летия интронизации королевы Елизаветы Второй, но, по словам представителя ONS, празднование почти не отразилось на данных за июль.

Сэмюель Тумс из Pantheon Macroeconomics сказал, что запланированный на 19 сентября выходной день в связи с похоронами королевы обернется потерей 0,2 процентного пункта ВВП за месяц, но рецессии, возможно, все-таки удастся избежать.

Ожидается, что, несмотря на замедление роста экономики, 22 сентября Банк Англии опять повысит процентные ставки.

Рекордная жара в июле могла стать еще одной причиной сокращения спроса на энергоносители, хотя, вероятно, она поддержала производителей мороженого, а также способствовала более частым посещениям парков и гольф-клубов, сказали в ONS.

В июле по сравнению с июнем сфера услуг выросла на 0,4%. За тот же период промышленное производство сократилось на 0,3%. Строительный сектор сократился на 8%, что стало результатом скачка цен на материалы, а также потерянного из-за жары рабочего времени.

Данные по внешней торговле также отразили воздействие быстрого роста цен: стоимость импорта топлива в июле достигла рекордного максимума в 11 млрд фунтов, составив 21% от стоимости всех импортированных товаров.