МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки выпали из десятки крупнейших торговых партнеров России, товарооборот между странами снизился примерно на 65%, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин. Эксперт перечислил перспективных партнеров России в сфере кибербезопасности

"С США у нас была очень хорошая торговля, они всегда входили в десятку крупнейших партнеров, а сейчас не входят. То есть у нас с Соединенными Штатами процентов на 65 падение в торговле", — сказал Ивин.

При этом он отметил, что в десятку вошла Индия. "Они активно закупают наши товары топливно-энергетического сектора, химической промышленности. Сами увеличили к нам экспорт фармацевтической группы, продуктов питания", — добавил он.

По словам замглавы ФТС, десятка крупнейших торговых партнеров России сейчас выглядит следующим образом: Китай на первом месте, Нидерланды — на втором, поскольку являются хабом для торговли нашими энергоносителями, третье место у Турции и дальше — Германия, Белоруссия, Южная Корея, Италия, Франция, Казахстан, Индия.

"Китай всегда на первом месте как страна. Сейчас на Китай приходится где-то пятая часть всего товарооборота России со всем миром. Страны Евросоюза хоть и уменьшились в своей торговле, но как блок они все равно составляют достаточно большую долю. Как блок они даже больше, чем Китай", — пояснил Ивин.

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