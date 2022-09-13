МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ВВП Казахстана за январь-август текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 3,1%, заявил министр национальной экономики республики Алибек Куантыров. Минэнерго Казахстана назвало квоту страны в ОПЕК+ в октябре

Ранее Куантыров сообщал, что по итогам января-июля рост ВВП составил 3,3%.

"В январе-августе темп роста экономики Казахстана составил 3,1%. Рост в реальном секторе составил 3,3%. В сфере услуг рост деловой активности составил 2,3%", — сказал министр на заседании правительства во вторник.

По его информации, среди отраслей положительный рост демонстрируют строительство, информация и связь, транспорт и складирование, торговля, обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность.

В 2021 году ВВП Казахстана вырос на 4% после снижения на 2,6% в 2020 году.