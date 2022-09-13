МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Инфляция в Германии по итогам августа, согласно окончательной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,5% месяцем ранее, вернувшись к зафиксированному в мае историческому максимуму, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Der Spiegel пообещал экономике Германии "трагедию в пяти актах"

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, и предварительной оценкой.

За август потребительские цены в Германии, по окончательной оценке, выросли на 0,3%, что совпало с прогнозом аналитиков и предварительной оценкой. В июле рост составил 0,9%.

При этом потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по окончательной оценке, ускорили рост до 8,8% в годовом выражении с 8,5% месяцем ранее. А за август цены выросли на 0,4% после роста на 0,8% месяцем ранее. Показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков и предварительными данными.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.